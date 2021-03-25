В Баткенской области пресечена попытка контрабанды топлива

В Баткенской области на приграничном участке «Коргончо» Лейлекского района пресечена попытка контрабанды ГСМ. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

С подложными государственными номерами задержаны две автомашины марки «Хюндай-Старекс», состоящие на учете в одной из соседних республик. Установлено, что кузовы автотранспортных средств специально кустарным способом переоборудованы под емкости для транспортировки ГСМ. По предварительным данным, общий объем контрабандного груза (предположительно, дизельного топлива) составляет 8 тонн.

По делу проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению фактических обстоятельств и причастных к контрабанде лиц.