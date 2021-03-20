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Пытались украсть одежду из частного дома. Подозреваемого задержали

В Бишкеке задержали подозреваемого, который пытался ограбить частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

УВД Ленинского района
Фото УВД Ленинского района . В Бишкеке задержали подозреваемого, который пытался ограбить частный дом

По ее данным, в милицию обратился житель Бишкека и рассказал, что неизвестные люди вскрыли дверь его дома, попытались украсть одежду и зарядные устройства для мобильного телефона. Общая стоимость — 25 тысяч 300 сомов.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 200 «Покушение на преступление, кража» УК КР.

Правоохранители задержали одного из подозреваемых — 25-летнего А. М. Ленинский районный суд столицы водворил его в СИЗО-1 на месяц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187165/
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