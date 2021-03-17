В Бишкеке мужчины украли шубы и продали их на «Дордое»

В Бишкеке задержаны подозреваемые в краже шуб из искусственного меха. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

Уточняется, что в УВД с заявлением обратился гражданин У. Ж. Он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые проникли на склад и украли товар.

«Эти шубы, со слов заявителя, были подготовлены для отправки в Россию. Ущерб составил $3 тысячи 600. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Кража» УК КР. Оперативники задержали подозреваемых, ими оказались 23-летние К. Ж. и Н. Н.», — сказали в УВД.

Отмечается, что они продали товар на рынке «Дордой». Еще один подозреваемый — 17-летний Ж. М. Он отпущен под обязательство о явке.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленников и владеющих какой-либо информацией, просят сообщить по следующим номерам телефонов: 0551102180, 0702106020 и 102.