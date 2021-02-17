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Происшествия

В Бишкеке машины ГБР нарушают правила ПДД. За сутки задержали пятерых водителей

В Бишкеке за прошедшие сутки пять автомашин ГБР поставили на штрафстоянку. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

УПСМ
Фото УПСМ. В Бишкеке за прошедшую ночь пять автомашин ГБР поставили на штрафстоянку

Уточняется, что некоторые водители передвигались на авто без документов, нанесли также цветографические схемы транспортных средств оперативных служб незаконно, установили звуковые и световые сигналы.

По закону водители не обязаны уступать дорогу автомобилям ГБР охранных агентств.

Отметим, что в 2020 году зарегистрировали восемь случаев дорожно-транспортных происшествий и нарушений ПДД с участием авто ГБР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183757/
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