ГКНБ продолжает поиски своего бывшего зампреда

ГКНБ продолжает розыск экс-замглавы госкомитета Болота Суюмбаева. Об этом сообщает пресс-центр ведомства. Отмечается, что бывший зампред проходит по уголовному делу о контрабанде ювелирных изделий в особо крупном размере.

«Были получены неопровержимые доказательства о причастности к данному преступлению экс-замглавы ГКНБ Суюмбаева, который неоднократно вызывался для производства допроса и других следственных действий. В связи с неявкой следствием в отношении него заочно вынесено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренных статьей 320 части 3 (злоупотребление должностным положением) и статьей 223 части 2 (экономическая контрабанда) УК КР, он также был объявлен в розыск», — напомнили в ГКНБ.

Фото из интернета. Болот Суюмбаев

Тех, кто видел или имеет информацию о местонахождении разыскиваемого, в госкомитете просят сообщить по следующим телефонам: 0312 660475 или 102.

Напомним, ранее по делу о контрабанде золота задержан бывший сотрудник АКС ГКНБ. Кроме того, в деле фигурирует и экс-глава Антикоррупционной службы Дуйшонбек Чоткараев. Его допросили пока в качестве свидетеля.

В марте 2019-го Военная прокуратура начала расследовать несколько уголовных дел, связанных с контрабандой ювелирных изделий отдельными поставщиками в сговоре с сотрудниками ГКНБ. В 2017-м одно из оперативных подразделений ведомства задержало 22 килограмма золотых украшений, ввезенных в страну контрабандным путем. Тогда руководство ГКНБ незаконно распорядилось прекратить доследственную проверку и вернуть изъятую продукцию. Поставщики контрабанды привлечены к ответственности.