Задержанный за вымогательство взятки сотрудник ГКНБ уволен

Службой собственной безопасности ГКНБ завершено служебное расследование в отношении сотрудника, задержанного за вымогательство взятки. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

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Напомним, что 4 сентября 2020 года в Бишкеке сотрудниками ГСБЭП совместно с ГКНБ в рамках досудебного производства задержан сотрудник ГКНБ по Октябрьскому району столицы. У него обнаружили $1 тысячу. Всего же он требовал от бизнесмена $3 тысячи.

«По итогам служебного расследования сотрудник ГКНБ Н.у.С. уволен из органов национальной безопасности из-за дискредитации службы. Досудебное производство по факту ведет ГСБЭП. Дело взято под личный контроль руководства Генеральной прокуратуры КР, ГКНБ и Финпола», — говорится в сообщении.