В Бишкеке напали на журналиста Марата Уралиева

В Бишкеке напали на журналиста Kaktus.media Марата Уралиева. Об этом 24.kg сообщил он сам.

По его словам, сегодня в ресторане «Кайнар» проводил поминки экс-депутат Омурбек Бабанов, у него в апреле скончалась старшая сестра. Журналист прибыл на место, чтобы снять количество гостей и припаркованные у ресторана машины.

Напомним, в Бишкеке запрещено проведение массовых мероприятий, кафе и рестораны должны соблюдать санитарные правила и запускать не более 50 посетителей. В «Кайнар» прибыло намного больше гостей.

«Я предполагаю, что на меня напал сотрудник охраны Омурбека Бабанова. Сзади него шли еще двое человек, которые также мешали мне пройти по тротуару. Мужчина применил удушающий прием», — сказал Марат Уралиев.

Отметим, что в прямом эфире Марата Уралиева видно, что мимо журналиста проезжал экипаж Патрульной службы милиции (бортовой номер 67). Сотрудники видели, что на журналиста нападают, машина притормозила, но после инспекторы уехали, не отреагировав на инцидент.

Между тем в мэрии Бишкека сообщили, что администрация ресторана уже оштрафована по статье «Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа» Кодекса о нарушениях.