16:02
USD 74.34
EUR 84.52
RUB 1.08
Происшествия

В Бишкеке напали на журналиста Марата Уралиева

В Бишкеке напали на журналиста Kaktus.media Марата Уралиева. Об этом 24.kg сообщил он сам.

По его словам, сегодня в ресторане «Кайнар» проводил поминки экс-депутат Омурбек Бабанов, у него в апреле скончалась старшая сестра. Журналист прибыл на место, чтобы снять количество гостей и припаркованные у ресторана машины.

Напомним, в Бишкеке запрещено проведение массовых мероприятий, кафе и рестораны должны соблюдать санитарные правила и запускать не более 50 посетителей. В «Кайнар» прибыло намного больше гостей.

«Я предполагаю, что на меня напал сотрудник охраны Омурбека Бабанова. Сзади него шли еще двое человек, которые также мешали мне пройти по тротуару. Мужчина применил удушающий прием», — сказал Марат Уралиев.

Отметим, что в прямом эфире Марата Уралиева видно, что мимо журналиста проезжал экипаж Патрульной службы милиции (бортовой номер 67). Сотрудники видели, что на журналиста нападают, машина притормозила, но после инспекторы уехали, не отреагировав на инцидент.

Между тем в мэрии Бишкека сообщили, что администрация ресторана уже оштрафована по статье «Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа» Кодекса о нарушениях.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/155674/
просмотров: 1697
Версия для печати
Материалы по теме
Нападение на журналиста. МВД накажет милиционеров, проехавших мимо инцидента
Нападение на Болота Темирова. Обвиняемых оставили под стражей
По факту кражи в редакции онлайн-издания «ПолитКлиника» начато расследование
В Бишкеке обокрали редакцию онлайн-издания «ПолитКлиника»
Нападение на Болота Темирова. Первое заседание суда назначено на 6 марта
Нападение на Болота Темирова. Следствие завершено, дело передают в суд
Нападение на Болота Темирова. Журналист опознал одного из подозреваемых
Нападение на Болота Темирова. Задержанные признались в совершении преступления
Нападение на редактора Factcheck.kg. Милиция задержала четверых подозреваемых
Сомневаюсь, что найдут заказчика. Болот Темиров начал свое расследование
Популярные новости
В&nbsp;доме депутата Кубанычбека Жумалиева провели обыск В доме депутата Кубанычбека Жумалиева провели обыск
В&nbsp;Бишкеке сотрудник милиции спас девочку от&nbsp;изнасилования В Бишкеке сотрудник милиции спас девочку от изнасилования
Водителя, протаранившего будку охранника, водворили в&nbsp;ИВС Водителя, протаранившего будку охранника, водворили в ИВС
В&nbsp;ДТП в&nbsp;Иссык-Кульской области погибли две женщины В ДТП в Иссык-Кульской области погибли две женщины
Бизнес
Хочешь квартиру на&nbsp;Иссык-Куле? Сканируй чеки и&nbsp;оплачивай услуги через MegaPay Хочешь квартиру на Иссык-Куле? Сканируй чеки и оплачивай услуги через MegaPay
Юридические лица могут платить за&nbsp;газ через платежные терминалы Юридические лица могут платить за газ через платежные терминалы
Акция: отправка денежных средств в&nbsp;Россию и&nbsp;Казахстан&nbsp;&mdash; 0,5&nbsp;процента! Акция: отправка денежных средств в Россию и Казахстан — 0,5 процента!
Время новых возможностей! MegaCom представляет тарифный план #Супервыгодный 7 Время новых возможностей! MegaCom представляет тарифный план #Супервыгодный 7
11 июня, четверг
16:01
В Кыргызстане могут ввести налог на роскошь В Кыргызстане могут ввести налог на роскошь
15:57
Депутат предлагает заменить в школах компьютеры ноутбуками
15:44
ГНС: Предприниматели согласны на установку автоматизированных систем на АЗС
15:24
Хочешь квартиру на Иссык-Куле? Сканируй чеки и оплачивай услуги через MegaPay
15:17
Нападение на журналиста. МВД накажет милиционеров, проехавших мимо инцидента