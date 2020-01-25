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Сюжет: Насилие над детьми

В Ноокене за домогательства к девочке мужчину лишили свободы всего на два года

Ноокенский районный суд Джалал-Абадской области признал виновным 57-летнего мужчину по статье «Понуждение к действиям сексуального характера». Об этом сообщается в приговоре суда.

Уточняется, что Э.М.Т. позвал к себе домой девятилетнюю девочку для того, чтобы она убрала у него во дворе. «Выпив спиртного, мужчина дал ей 200 сомов, а затем заманил ее в комнату, снял с нее штаны и пытался удовлетворить свои сексуальные потребности. Девочке удалось сбежать от обвиняемого. В суде Э.М.Т. свою вину полностью признал. Он рассказал, что ничего не помнит, поскольку был пьян», — говорится в решении.

В итоге суд приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/141584/
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