В Ноокене за домогательства к девочке мужчину лишили свободы всего на два года

Ноокенский районный суд Джалал-Абадской области признал виновным 57-летнего мужчину по статье «Понуждение к действиям сексуального характера». Об этом сообщается в приговоре суда.
Уточняется, что Э.М.Т. позвал к себе домой девятилетнюю девочку для того, чтобы она убрала у него во дворе. «Выпив спиртного, мужчина дал ей 200 сомов, а затем заманил ее в комнату, снял с нее штаны и пытался удовлетворить свои сексуальные потребности. Девочке удалось сбежать от обвиняемого. В суде Э.М.Т. свою вину полностью признал. Он рассказал, что ничего не помнит, поскольку был пьян», — говорится в решении.
В итоге суд приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы.