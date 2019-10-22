В Бишкеке мужчина завел девочку в баню и пытался развратить ее

В Бишкеке 40-летний мужчина подозревается в развратных действиях в отношении малолетней девочки. Об этом 24.kg сообщила адвокат потерпевшей стороны Эсения Рамазанова.

По ее словам, подозреваемого задержали, водворили в СИЗО-1.

«Задержанный обманом завел шестилетнюю девочку в баню и пытался совратить. Девочка вырвалась и убежала. После этого родители ребенка вызвали милицию. Мужчина сбежал, но спустя некоторое время его удалось поймать», — сказала Эсения Рамазанова.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия» УК КР.