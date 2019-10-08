В Токмаке задержан подозреваемый в развратных действиях в отношении двух девочек

В Токмаке сотрудники милиции вместе с местными жителями задержали подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратилась 33-летняя Ч.Н. Она просила принять

меры в отношении неизвестного мужчины. Последний, со слов заявительницы, в нетрезвом состоянии 7 октября во дворе дома пытался совратить ее 10-летнюю дочь.

«В этот же день в ОВД Токмака поступило еще одно аналогичное заявление. Второй девочке, которую хотели совратить, всего пять лет. Факты зарегистрированы в ЕРПП ОВД по статье «Развратные действия» УК КР. Сотрудники милиции по горячим следам по подозрению в совершении этих преступлений задержали 34-летнего Т.А. Он водворен в ИВС», — сообщили в ГУВД.