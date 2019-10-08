22:51
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия
Сюжет: Насилие над детьми

В Токмаке задержан подозреваемый в развратных действиях в отношении двух девочек

В Токмаке сотрудники милиции вместе с местными жителями задержали подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратилась 33-летняя Ч.Н. Она просила принять
меры в отношении неизвестного мужчины. Последний, со слов заявительницы, в нетрезвом состоянии 7 октября во дворе дома пытался совратить ее 10-летнюю дочь.

«В этот же день в ОВД Токмака поступило еще одно аналогичное заявление. Второй девочке, которую хотели совратить, всего пять лет. Факты зарегистрированы в ЕРПП ОВД по статье «Развратные действия» УК КР. Сотрудники милиции по горячим следам по подозрению в совершении этих преступлений задержали 34-летнего Т.А. Он водворен в ИВС», — сообщили в ГУВД.
Ссылка:
просмотров: 2524
Версия для печати
Материалы по теме
В Таласе девятиклассника обвинили в развратных действиях. Дело вернули прокурору
На Иссык-Куле мужчину, пристававшего к школьнице, избили односельчане
Сотрудника детсада в Бишкеке подозревают в насильственных действиях
В Чуйской области подросток развратил шестилетнюю девочку
21 год тюрьмы. Врача признали виновным в домогательствах к маленькой пациентке
Кыргызстанца обвинили в совращении российской школьницы
Мужчина, развративший семилетнюю девочку, получил условный срок
Выявлены развратные действия в отношении несовершеннолетнего
В Кара-Кульджинском районе задержан мужчина за развратные действия в отношении ребенка
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке мужчина в&nbsp;маршрутке домогался девочки. Родители написали заявление В Бишкеке мужчина в маршрутке домогался девочки. Родители написали заявление
Глава отдела по&nbsp;борьбе с&nbsp;оргпреступностью ГУВД Бишкека ранил мужчину Глава отдела по борьбе с оргпреступностью ГУВД Бишкека ранил мужчину
В&nbsp;Чуйской области встреча бывших сокамерников закончилась убийством В Чуйской области встреча бывших сокамерников закончилась убийством
Мужчину, убившего в&nbsp;Бишкеке сожительницу, задержали Мужчину, убившего в Бишкеке сожительницу, задержали
Бизнес
Не&nbsp;упустите момент! Скидки на&nbsp;бестселлеры в&nbsp;O!Store до&nbsp;19&nbsp;процентов Не упустите момент! Скидки на бестселлеры в O!Store до 19 процентов
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; состоялась спартакиада В международном аэропорту «Манас» состоялась спартакиада
MegaCom участвует в&nbsp;конференции GSMA Mobile 360&nbsp;&mdash; Евразия 2019 MegaCom участвует в конференции GSMA Mobile 360 — Евразия 2019
Заботимся о&nbsp;старшем поколении: благотворительная акция ко&nbsp;Дню пожилых людей Заботимся о старшем поколении: благотворительная акция ко Дню пожилых людей
10 октября, четверг
22:42
Шутки от мэрии? В Сети появился ролик с упирающимся в забор пешеходным переходом
22:27
Рекорд. Сборная Кыргызстана по футболу со счетом 7:0 разгромила команду Мьянмы
22:26
Сотрудник Пентагона передавал секретную информацию своей девушке-журналистке
22:04
В Кыргызстане появится собственный мясной халал-парк
21:45
Кыргызстанцы выиграли международный турнир по баскетболу