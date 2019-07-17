Из машины бишкекчанина возле мечети украли $20 тысяч и 400 тысяч сомов

В Бишкеке задержан подозреваемый в краже в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, что мужчина украл деньги из салона автомобиля, припаркованного возле мечети в микрорайоне «Джал».

«12 апреля примерно в 13.00 неизвестные, находясь возле мечети в микрорайоне «Джал», разбив заднее левое окно автомашины Toyota Highlander, стоявшей на парковке, похитили сумку с деньгами из салона. Украдены $20 тысяч и 400 тысяч сомов, а также личные вещи. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Кража» УК КР», — отметили в ГУВД.

В ходе комплекса поисковых и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками СКМ задержан подозреваемый 25-летний А.А. Он водворен в ИВС.