В городе Ош выявлены ГСМ, пытались ввезти без уплаты налогов

В Оше выявлен факт уклонения от уплаты налогов при ввозе ГСМ. Об этом сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, во время рейда при въезде на территорию Оша задержаны пять грузовых автомашин, в цистернах которых находилось топливо. Согласно предоставленным товарно-транспортным документам, грузовики перевозили Бензанол БИ-95 общим объемом 192 тысячи 994 литра для сбыта на АЗС города Оша. Общая стоимость груза оценивается в $62 тысячи.

«Этот факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 231 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет). Государству причинен ущерб в 534 тысячи сомов. В ходе досудебного производства он был полностью возмещен», — заключили в ГСБЭП.