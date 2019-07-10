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Происшествия

В Бишкеке мужчина украл 44 велосипеда. Милиция задержала его

В Бишкеке по подозрению в совершении краж велосипедов задержан 29-летний К.А. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, что 4 мая в УВД Октябрьского района с заявлением обратился житель столицы. Он просил принять меры в отношении неизвестного, который из подъезда в 10-м микрорайоне украл у него велосипед стоимостью 13 тысяч сомов.

«Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Кража» УК КР. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками службы общественной безопасности задержан подозреваемый К.А. Задержанный ранее судим за кражи. В процессе следственных действий у него изъято 44 велосипеда. Задержанный водворен в ИВС», — сообщили в ГУВД.

Проводятся следственно-оперативные действия на установление возможной причастности задержанного к другим аналогичным преступлениям. 
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