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Происшествия

Очень странное ЧП. В Таджикистане заключенные насмерть отравились хлебом

Четырнадцать заключенных отравились хлебом, который им раздали во время этапирования в колонию на юге Таджикистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление по исполнению уголовных наказаний (ГУИУН) Министерства юстиции страны.

120 осужденных мужчин и 8 женщин на трех машинах перевозили из Худжанда и Истаравшана в Душанбе и Нурек на юге республики для дальнейшего отбывания наказания. Согласно установленным нормативам, по пути следования караван шесть раз останавливался по необходимости.

«В местечке Майхура Варзобского района вблизи Душанбе уже вечером один из заключенных раздал три буханки хлеба 16 этапированным. Через полчаса после его употребления у 16 заключенных, которые находились в кузове автомашины, начались тошнота, головокружение и рвота. Через полчаса, когда автомобиль въехал в исправительное учреждение, все 16 человек, употреблявших этот хлеб, потеряли сознание», — рассказали в ГУИУН.

Как заявили в ведомстве, медикам удалось спасти жизнь только двум заключенным.

По факту отравления, приведшего к смерти 14 заключенных, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, создана специальная следственная группа. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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