В Таласской области пытались провезти автостекла под видом домашних вещей

На контрольно-пропускном пункте «Чон-Капка» в Таласской области гражданин пытался ввезти 200 лобовых стекол автомобиля под видом домашних вещей. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, водитель утверждал, что везет только личные домашние вещи из России. Но в ходе проверки обнаружены стекла для автомобиля.

«При этом у перевозчика отсутствовали разрешительные документы на ввоз товара — справка налогового органа о налоговой регистрации и сопроводительная накладная. Материалы нарушений переданы в мобильную группу в лице ГСБЭП для проведения дальнейших мероприятий согласно законодательству», — говорится в сообщении.