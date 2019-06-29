13:35
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Таласской области пытались провезти автостекла под видом домашних вещей

На контрольно-пропускном пункте «Чон-Капка» в Таласской области гражданин пытался ввезти 200 лобовых стекол автомобиля под видом домашних вещей. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, водитель утверждал, что везет только личные домашние вещи из России. Но в ходе проверки обнаружены стекла для автомобиля.

«При этом у перевозчика отсутствовали разрешительные документы на ввоз товара  справка налогового органа о налоговой регистрации и сопроводительная накладная. Материалы нарушений переданы в мобильную группу в лице ГСБЭП для проведения дальнейших мероприятий согласно законодательству», — говорится в сообщении.
Ссылка:
просмотров: 95
Версия для печати
Материалы по теме
В Нарыне задержали мужчину, незаконно ввозившего из Китая автозапчасти
Популярные новости
Задержаны подельники осужденного экс-депутата Дамира Асылбек уулу Задержаны подельники осужденного экс-депутата Дамира Асылбек уулу
ГКНБ рассказал подробности задержания начальника отдела Финполиции ГКНБ рассказал подробности задержания начальника отдела Финполиции
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;Орто-Сайском рынке сгорел павильон В Бишкеке на Орто-Сайском рынке сгорел павильон
ГКНБ распространил видео задержания начальника отдела Финполиции ГКНБ распространил видео задержания начальника отдела Финполиции
Бизнес
Отдых в&nbsp;Кыргызстане. Семь лайфхаков для иностранного туриста Отдых в Кыргызстане. Семь лайфхаков для иностранного туриста
Выиграйте до&nbsp;100 тысяч сомов в&nbsp;викторине от&nbsp;MegaCom Выиграйте до 100 тысяч сомов в викторине от MegaCom
Оплата коммунальных услуг без очередей через терминалы MegaCom Оплата коммунальных услуг без очередей через терминалы MegaCom
Сэкономьте 1&nbsp;тысячу 500 сомов при подключении цифрового телевидения Сэкономьте 1 тысячу 500 сомов при подключении цифрового телевидения