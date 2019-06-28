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Происшествия

Контрабанда ГСМ. В Таласской области пресекли незаконный ввоз топлива

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Чон-Капка-автодорожный» в Таласской области пресекли попытки нелегального провоза ГСМ объемом более 800 литров. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По ее данным, на пункт пропуска из Казахстана прибыли грузовые автомобили Mercedes и MAN. Пограничный наряд при досмотре выявил дополнительные баки кустарного производства, которые не указаны в технических документах автомобилей. Общий объем задержанных ГСМ составил более 800 литров.

«После составления всех документов двое граждан Кыргызстана задержаны и вместе с грузом переданы сотрудникам территориального подразделения ГСБЭП», — говорится в сообщении.
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