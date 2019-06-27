В Таласской области выявили группировку, занимавшуюся незаконным ввозом ГСМ

В Манасском районе Таласской области выявили преступную группировку, занимавшуюся ввозом ГСМ легковыми автомобилями. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, во время рейда заметили несколько легковых автомашин, неоднократно перевозивших ГСМ в собственных баках и 20-литровых канистрах. Установлено, что указанные машины заезжают в один из домов в селе Май Манасского района Таласской области и сливают ГСМ в грузовую автомашину «ГАЗ-5312».

«Грузовик должен был перевезти бензин в назначенный пункт реализации. Общий объем задержанного ГСМ составил около 5 тонн. В рамках досудебного производства автомобиль помещен на штрафстоянку», — подчеркнули в ГСБЭП.