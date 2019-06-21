Электронная сигарета взорвалась во рту подростка. Осторожно, фото!

В американском штате Невада во рту у подростка взорвалась электронная сигарета. Об этом сообщает информационный портал NBC News.

17-летний Остин Адамс (Austin Adams) пытался бросить курить. Его мать Кайлани Бертон (Kailani Burton) приобрела для сына вейп — электронный испаритель, чтобы помочь ему справиться с тягой к табаку. Когда юноша впервые использовал электронную сигарету, она взорвалась у него во рту.

Фото New England Journal of Medicine

«Остин вошел, закрывая рот руками, — вспоминает мать подростка. — Он был в шоке и не мог говорить».

Бертон немедленно отвезла сына в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Адамс получил ожоги, повредил челюсть, а также лишился нескольких зубов. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, однако после инцидента он навсегда отказался от курения.

Расследованием случившегося занялось Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). На прошлой неделе учреждение заявило о завершении разработки новых правил безопасности для производителей электронных сигарет. Оно также хочет получить информацию о батареях, которые используются для испарителей, так как, по многочисленным сообщениям потребителей, чаще всего они перегреваются и приводят к подобным инцидентам.