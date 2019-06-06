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Происшествия

Контрабанда ГСМ. Пограничники вновь задержали 23,2 тонны топлива

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Чон-Капка-автодорожный» накануне задержали незаконно ввезенные 23,2 тонны топлива. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По его данным, в сопроводительных документах грузоперевозчика, прибывшего в пункт пропуска из Казахстана, указано, что перевозится «смесь легких углеводородов» («печное топливо»). В ходе досмотра у пограничников вызвало сомнение соответствие перевозимого груза наименованию, указанному в документах. Груз больше походил на бензин.

По подозрению в попытке провоза груза по недостоверным документам гражданин соседней республики задержан вместе с грузом и передан сотрудникам мобильной группы для дальнейшего разбирательства.

Отметим, что 4 июня пограничники того же контрольно-пропускного пункта задержали автомобиль «MAH» с незаконно ввезенным бензином, который маскировали под печное топливо. Всего же с 3 по 6 июня 2019 года на КПП «Чон-Капка-автодорожный» задержали ГСМ общим объемом 46,4 тонны.
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