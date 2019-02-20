В Бишкеке за вымогательство взятки задержали журналиста одного из телеканалов

В Бишкеке задержали журналиста одного из телеканалов. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что ранее в ГСБЭП поступило заявление о вымогательстве денег со стороны представителя СМИ.

«Известно, что журналист вымогала 30 тысяч сомов у заведующей детским садом в Канте. Представитель СМИ угрожала заявительнице тем, что обнародует имеющийся на нее компромат. 19 февраля подозреваемую поймали с поличным. Однако позже правоохранители отпустили журналиста», — сказали редакции.

В ГСБЭП подтвердили информацию, что журналист одного из телеканалов задержана. Подробности в ведомстве не сообщили.