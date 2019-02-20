19:13
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Бишкеке за вымогательство взятки задержали журналиста одного из телеканалов

В Бишкеке задержали журналиста одного из телеканалов. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что ранее в ГСБЭП поступило заявление о вымогательстве денег со стороны представителя СМИ.

«Известно, что журналист вымогала 30 тысяч сомов у заведующей детским садом в Канте. Представитель СМИ угрожала заявительнице тем, что обнародует имеющийся на нее компромат. 19 февраля подозреваемую поймали с поличным. Однако позже правоохранители отпустили журналиста», — сказали редакции.

В ГСБЭП подтвердили информацию, что журналист одного из телеканалов задержана. Подробности в ведомстве не сообщили.
Ссылка:
просмотров: 760
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ: С взяткой $1 700 в Бишкеке задержан подполковник милиции
В Джалал-Абадской области с взяткой задержали судмедэксперта
Задержание за взятку коменданта Генштаба. Его адвокат раскрыл подробности
Коменданта Генштаба Кыргызстана водворили на гауптвахту на два месяца
Министр транспорта и дорог подал в отставку
В Минтрансе проверка. Премьер-министр лично разберется с теми, кто брал взятки
Взятка $50 тысяч. Азимкана Жусубалиева водворили в СИЗО ГКНБ
Борьба с коррупцией. Топ-10 самых крупных взяток в Кыргызстане
Со взяткой в $50 тысяч задержали заместителя министра транспорта Кыргызстана
Узбекские чиновники получили более $20 миллионов взяток от трудовых мигрантов
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержали преступника, подозреваемого в&nbsp;похищении и&nbsp;жестоком избиении В Бишкеке задержали преступника, подозреваемого в похищении и жестоком избиении
Попавшая в&nbsp;ДТП стилист Асель Мамбеткалиева находится в&nbsp;коме Попавшая в ДТП стилист Асель Мамбеткалиева находится в коме
В&nbsp;Бишкеке Lexus врезался в&nbsp;столб. Водитель погиб, пассажирка госпитализирована В Бишкеке Lexus врезался в столб. Водитель погиб, пассажирка госпитализирована
Майор милиции подбрасывал наркотики и&nbsp;вымогал деньги за&nbsp;развод. Он&nbsp;задержан Майор милиции подбрасывал наркотики и вымогал деньги за развод. Он задержан
Бизнес
С&nbsp;порталом La&nbsp;La&nbsp;Music от&nbsp;MegaCom любимая музыка всегда с&nbsp;тобой! С порталом La La Music от MegaCom любимая музыка всегда с тобой!
О! улучшил работу 4G&nbsp;в&nbsp;Чуйской области: введено более 140 новых баз LTE О! улучшил работу 4G в Чуйской области: введено более 140 новых баз LTE
Услуги Lalafo теперь можно оплатить в&nbsp;терминалах системы &laquo;Асиснур&raquo; Услуги Lalafo теперь можно оплатить в терминалах системы «Асиснур»
Четыре способа быстро оплатить штрафы с&nbsp;помощью &laquo;Росинбанка&raquo; Четыре способа быстро оплатить штрафы с помощью «Росинбанка»