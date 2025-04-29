Засиделся. Депутат предложил сменить главу МЧС

Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту предложил сменить министра чрезвычайных ситуаций.

Отметим, на заседании обсуждается законопроект, по которому предлагается органам местного самоуправления (МСУ) направлять средства местного бюджета не только на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, но и на комплекс профилактических мер. В кабмине считают, что это повысит устойчивость экономики и защиту населения от угроз природного и техногенного характера.

Жанар Акаев считает, что таким образом айыл окмоту делает работу МЧС.

«Они должны делать свою работу или работу МЧС? Я думаю, что министр чрезвычайных ситуаций устал за пять лет. Вы загружаете своей работой айыл окмоту. Может, тогда расформируем МЧС? Сейчас вот на YouTube вышло видео, где в селе Талдык Кара-Суйского района школьники, пожилые люди кое-как проходят реку с помощью самодельного моста. А эти люди (из МЧС) сидят в кабинетах в галстуках. Я в парламенте тоже об этом говорил: они (руководство МЧС) устали. Более пяти лет сидят там — нужно менять кровь. Данный законопроект говорит: «Я буду сидеть в кабинете и пить кофе, а всю работу пусть делает айыл окмоту. И деньги пусть сами находят». А в регионах жители сами строят мосты», — возмутился парламентарий.

Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Эделбек Кулматов ответил, что в этом селе уже есть качественные мосты.

«Вы сами знаете про этот мост, так как мы с вами ездили туда несколько лет назад. Конечно, можно построить добротное сооружение, однако с двух сторон, через километр от этого места, есть хорошие мосты. Если мы там построим пешеходный мост, то это будет опасно из-за размеров реки», — заявил он.