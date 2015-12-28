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Парламент

Депутат интересуется, не заразят ли пациентов ВИЧ при переливании крови

Депутат парламента Аида Исмаилова интересуется, не заразят ли пациентов ВИЧ и гепатитом С при переливании крови в Кыргызстане. Об этом она спросила сегодня на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

Директор республиканского центра крови Бакыт Карабаев ответил, что всю кровь проверяют. «Максимум мы можем получить результаты анализов в течение 24 часов», - добавил он.

«Есть частные случаи, когда человеку экстренно требуется кровь. Получается, в любой момент человека могут заразить ВИЧ-инфекцией или гепатитом С?» - уточнила нардеп.

«На сегодня у нас запрещено переливать необследованную кровь, как и делать прямое переливание. Донорская кровь на 100 процентов прошла тестирование, - заверил Бакыт Карабаев. - Мы неоднократно обращались с просьбой помочь службе. Есть технологии, позволяющие хранить кровь в замороженном виде до 10 лет. Сегодня таких технологий в республике нет. У нас есть определенный запас, над формированием которого мы работаем ежедневно. Есть база доноров. Какой бы хорошей и проверенной ни была кровь, мы ее утилизируем по истечении определенного срока».

«А если вдруг потребуется большая партия крови?», - задалась еще одним вопросом Аида Исмаилова. «К сожалению, такой опыт мы два раза пережили – две революции. В такие моменты на призывы донорства граждане хорошо откликаются», - ответил Бакыт Карабаев.
Ссылка: https://24.kg/parlament/25480/
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