Об аккредитации в КР представительств иностранных организаций по усыновлению

Постановление Правительства КР № 69 от 31 января 2018 года



О вопросах аккредитации в Кыргызской Республике представительств иностранных организаций по международному усыновлению

В целях упорядочения процедуры аккредитации в Кыргызской Республике представительств иностранных организаций по международному усыновлению, в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о детях, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке аккредитации в Кыргызской Республике представительств иностранных организаций по международному усыновлению согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «О порядке аккредитации иностранных организаций по осуществлению на территории Кыргызской Республики межгосударственного усыновления (удочерения) детей — граждан Кыргызской Республики» от 6 декабря 2013 года № 660.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

na-russk.rar

Премьер-министр С.Дж.Исаков