22:41
-12
USD 68.44
EUR 84.98
RUB 1.20
Официально

Об аккредитации в КР представительств иностранных организаций по усыновлению

Постановление Правительства КР № 69 от 31 января 2018 года

О вопросах аккредитации в Кыргызской Республике представительств иностранных организаций по международному усыновлению

В целях упорядочения процедуры аккредитации в Кыргызской Республике представительств иностранных организаций по международному усыновлению, в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о детях, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке аккредитации в Кыргызской Республике представительств иностранных организаций по международному усыновлению согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «О порядке аккредитации иностранных организаций по осуществлению на территории Кыргызской Республики межгосударственного усыновления (удочерения) детей — граждан Кыргызской Республики» от 6 декабря 2013 года № 660.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

na-russk.rar

Премьер-министр С.Дж.Исаков
Ссылка:
просмотров: 71
Версия для печати
Материалы по теме
Об утверждении положения о порядке регистрации, учета заявлений о преступлениях
Подписан указ о присвоении статуса «национальный» историческому музею
Подписаны указы о назначении и направлении судей в Чуйский областной суд
Подписан Закон «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О залоге»
О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики
Об утверждении описания границ государственного природного парка «Саймалуу-Таш»
О внесении изменений в некоторые решения правительства Кыргызской Республики
О внесении изменении в некоторые решения правительства
Подписан закон о ратификации соглашения с правительством Республики Узбекистан
Подписан закон о ратификации соглашения между Кыргызстаном Узбекистаном
Популярные новости
Подписаны указы о&nbsp;назначении и&nbsp;направлении судей в&nbsp;Чуйский областной суд Подписаны указы о назначении и направлении судей в Чуйский областной суд
Подписан Закон &laquo;О&nbsp;внесении изменения в&nbsp;Закон Кыргызской Республики &laquo;О&nbsp;залоге&raquo; Подписан Закон «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О залоге»
Эдуард Турдалиев назначен заместителем руководителя аппарата правительства&nbsp;КР Эдуард Турдалиев назначен заместителем руководителя аппарата правительства КР
Подписан указ о&nbsp;присвоении статуса &laquo;национальный&raquo; историческому музею Подписан указ о присвоении статуса «национальный» историческому музею
Бизнес
Впервые арабский бизнесмен покупает недвижимость в&nbsp;Кыргызстане Впервые арабский бизнесмен покупает недвижимость в Кыргызстане
&laquo;Элкарт Мобайл&raquo;: ваш банк стал ближе «Элкарт Мобайл»: ваш банк стал ближе
Получите срочный аванс в&nbsp;Бакай Банке! Получите срочный аванс в Бакай Банке!
Не&nbsp;беспокойтесь о&nbsp;детях с&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom Не беспокойтесь о детях с услугой «Где дети?» от MegaCom