О внесении изменения в постановление об образовании ГСБЭП

Постановление Правительства КР № 834 от 25 декабря 2017 года



О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об образовании Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция)» от 15 марта 2012 года № 176

В целях реализации пункта 2 статьи 15 Закона Кыргызской Республики «О введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об образовании Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) от 15 марта 2012 года № 176 следующее изменение:

в Положении о Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция), утвержденном вышеуказанным постановлением:

- абзац второй пункта 6 после слов «оперативно-поисковую деятельность» дополнить словами «, специальные следственные действия».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2019 года.

Премьер-министр С.Дж.Исаков