О внесении изменений в закон о Верховном суде и местных судах

Постановление Правительства КР № 756 от 20 ноября 2017 года
О проекте Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах»
В соответствии со статьей 79 Конституции Кыргызской Республики и статьей 31 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Одобрить проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах».
2. Внести указанный законопроект на рассмотрение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.
3. Назначить министра юстиции Кыргызской Республики официальным представителем Правительства Кыргызской Республики при рассмотрении данного законопроекта Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.
Премьер-министр С.Дж.Исаков