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О внесении изменений в закон о Верховном суде и местных судах

Постановление Правительства КР № 756 от 20 ноября 2017 года

О проекте Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах»

В соответствии со статьей 79 Конституции Кыргызской Республики и статьей 31 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Одобрить проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах».

2. Внести указанный законопроект на рассмотрение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

3. Назначить министра юстиции Кыргызской Республики официальным представителем Правительства Кыргызской Республики при рассмотрении данного законопроекта Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.

Премьер-министр С.Дж.Исаков
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