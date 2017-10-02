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Подписан закон о ратификации договора между Кыргызстаном и Узбекистаном

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Договора между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о кыргызско-узбекской Государственной границе, подписанного 5 сентября 2017 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 28 сентября 2017 года.

Целью Договора является уточнение и определение прохождения линии государственной границы между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан.

Положениями указанного Договора описано 1 170, 53 км кыргызско-узбекской государственной границы.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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