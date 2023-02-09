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Образована рабочая группа по доработке проекта закона о НКО

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение об образовании рабочей группы по доработке проекта Закона Кыргызской Республики «О некоммерческих неправительственных организациях».

Рабочей группе до 1 июня 2023 года необходимо доработать проект Закона Кыргызской Республики «О некоммерческих неправительственных организациях» и вынести его на общественное обсуждение.

В состав рабочей группы по доработке проекта Закона Кыргызской Республики «О некоммерческих неправительственных организациях» вошли:

— Укушев Мурат Каниметович — начальник управления правового обеспечения Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики, руководитель рабочей группы;

— Айылчиев Алмаз Асимович — заведующий отделом правового обеспечения Президента и Кабинета Министров — заместитель начальника управления правового обеспечения Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики, заместитель руководителя рабочей группы;

— Туратбек уулу Акылбек — эксперт отдела правового обеспечения Президента и Кабинета Министров управления правового обеспечения Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики;

— Акулуев Урмат Шабынович — начальник управления регистрации юридических лиц Министерства юстиции Кыргызской Республики;

— Ажыбаев Майрамбек Рысмендиевич — начальник отдела методологической работы управления по работе с налогоплательщиками Государственной налоговой службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики;

— Курманбаева Аида Маратовна — представитель Общественного фонда «Правовая Клиника «Адилет»;

— Аскарбеков Айбек Аскарбекович — представитель Общественного фонда «Гражданское участие»;

— Качикеева Бакыта Женишбековна — представитель Общественного фонда «Стратегические решения»;

— Эргешбаева Таттибубу Нурбековна — представитель Общественного фонда «Сообщество юристов Кей Джи»;

— Дуйшенбеков Нурдин Ракымбаевич — представитель Общественного объединения «Журналисты»;

— Какеев Искендер Бакытович — представитель Общественного фонда «Сорос Кыргызстан»;

— Ускенбаева Гульнара Тураровна — представитель Объединения юридических лиц «Ассоциация поставщиков (производителей и дистрибьюторов)»;

—Умуралиева Калича Кусеиновна — представитель Общественного фонда «Наше право»;

— Байжуманова Аида Сарайбековна — представитель Общественного объединения «Правозащитное движение: Бир Дуйно — Кыргызстан»;

— Добрецова Надежда Николаевна — представитель Общественного объединения «Институт политики развития»;

— Чиркина Галина Эдуардовна — представитель Общественного объединения «Альянс по репродуктивному здоровью»;

— Ашуров Азизбек Джусунбекович — представитель Общественного объединения «Юристы Ферганской долины без границ»;

— Ашуралиева Тахмина Мирзалыевна — независимый юридический эксперт;

— Сатыбеков Бакытбек Эркинович — представитель Общественного объединения «Альянс по продвижению гражданских инициатив»;

— Джуманазарова Аида Байышбековна — представитель Международного центра некоммерческого права.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/257985/
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