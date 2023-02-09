Образована рабочая группа по доработке проекта закона о НКО

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение об образовании рабочей группы по доработке проекта Закона Кыргызской Республики «О некоммерческих неправительственных организациях».
Рабочей группе до 1 июня 2023 года необходимо доработать проект Закона Кыргызской Республики «О некоммерческих неправительственных организациях» и вынести его на общественное обсуждение.
В состав рабочей группы по доработке проекта Закона Кыргызской Республики «О некоммерческих неправительственных организациях» вошли:
— Укушев Мурат Каниметович — начальник управления правового обеспечения Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики, руководитель рабочей группы;
— Айылчиев Алмаз Асимович — заведующий отделом правового обеспечения Президента и Кабинета Министров — заместитель начальника управления правового обеспечения Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики, заместитель руководителя рабочей группы;
— Туратбек уулу Акылбек — эксперт отдела правового обеспечения Президента и Кабинета Министров управления правового обеспечения Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики;
— Акулуев Урмат Шабынович — начальник управления регистрации юридических лиц Министерства юстиции Кыргызской Республики;
— Ажыбаев Майрамбек Рысмендиевич — начальник отдела методологической работы управления по работе с налогоплательщиками Государственной налоговой службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики;
— Курманбаева Аида Маратовна — представитель Общественного фонда «Правовая Клиника «Адилет»;
— Аскарбеков Айбек Аскарбекович — представитель Общественного фонда «Гражданское участие»;
— Качикеева Бакыта Женишбековна — представитель Общественного фонда «Стратегические решения»;
— Эргешбаева Таттибубу Нурбековна — представитель Общественного фонда «Сообщество юристов Кей Джи»;
— Дуйшенбеков Нурдин Ракымбаевич — представитель Общественного объединения «Журналисты»;
— Какеев Искендер Бакытович — представитель Общественного фонда «Сорос Кыргызстан»;
— Ускенбаева Гульнара Тураровна — представитель Объединения юридических лиц «Ассоциация поставщиков (производителей и дистрибьюторов)»;
—Умуралиева Калича Кусеиновна — представитель Общественного фонда «Наше право»;
— Байжуманова Аида Сарайбековна — представитель Общественного объединения «Правозащитное движение: Бир Дуйно — Кыргызстан»;
— Добрецова Надежда Николаевна — представитель Общественного объединения «Институт политики развития»;
— Чиркина Галина Эдуардовна — представитель Общественного объединения «Альянс по репродуктивному здоровью»;
— Ашуров Азизбек Джусунбекович — представитель Общественного объединения «Юристы Ферганской долины без границ»;
— Ашуралиева Тахмина Мирзалыевна — независимый юридический эксперт;
— Сатыбеков Бакытбек Эркинович — представитель Общественного объединения «Альянс по продвижению гражданских инициатив»;
— Джуманазарова Аида Байышбековна — представитель Международного центра некоммерческого права.