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Алмазбек Рахманкулов отстранен от должности акима Лейлекского района

Во исполнение поручения Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова Председатель Кабинета Министров-Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров подписал распоряжение, согласно которому Рахманкулов Алмазбек Рахманкулович отстранен от занимаемой должности главы государственной администрации — акима Лейлекского района Баткенской области до определения результатов выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики нового созыва, назначенных на 28 ноября 2021 года.

Временное исполнение обязанностей главы государственной администрации — акима Лейлекского района Баткенской области возложено на Ташбалтаева Абдирашита Каримовича — первого заместителя главы государственной администрации — акима Лейлекского района Баткенской области.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/211839/
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