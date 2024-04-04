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Мирлан Джекшенов назначен мэром города Кара-Балты

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления», Указом Президента Кыргызской Республики «О проведении административно-территориальной реформы в пилотном режиме на уровне айылных аймаков и городов Кыргызской Республики» от 29 декабря 2023 года Джекшенов Мирлан Ратынбекович назначен мэром города Кара-Балта Чуйской области.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/290788/
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