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Указ «О мерах по развитию агропромышленного комплекса Кыргызской Республики»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О мерах по развитию агропромышленного комплекса Кыргызской Республики».

Так, в целях дальнейшего развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, рынка сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, повышения экспортного потенциала агропромышленного комплекса, стимулирования отраслей аграрного сектора как основы продовольственной безопасности страны, руководствуясь статьей 65 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

  1. Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики:

— разработать и внести на рассмотрение проект Концепции аграрного развития Кыргызской Республики и план мероприятий по ее реализации;

— повысить эффективность использования и рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения;

— рассмотреть возможность передачи в управление уполномоченного органа по сельскому хозяйству части земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий под развитие кооперативов, семенных и племенных хозяйств;

— внедрить кластерные методы ведения хозяйства в агропромышленном комплексе на национальном и областном уровнях, в том числе организовать агрокластеры по переработке молока, мяса, грецкого ореха, лекарственных трав, производству рыбы, прядильных культур, шерсти и кожи;

— создать условия для:

крупных землепользователей (100 га и выше) с предоставлением им возможности на своих земельных участках строительства ферм, необходимых для функционирования и развития фермерства, включая меры фискального стимулирования;

внедрения системы агрострахования в зонах рискованного земледелия и отгонного скотоводства;

развития халяльной сельскохозяйственной продукции;

— создать условия и механизмы стимулирования промышленных предприятий, в том числе резидентов свободных экономических зон, а также предприятий текстильной и швейной промышленности к использованию сельскохозяйственного сырья и материалов (прядильные культуры, кожа, шерсть и др.) при производстве готовой продукции;

— создать механизмы кооперации с отраслевой наукой и кластерными объединениями по улучшению доступа фермеров к инновациям и обеспечить внедрение современных технологий, в том числе ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве;

— определить перечень государственных услуг и функций в сфере агропромышленного комплекса и сельского хозяйства, подлежащих передаче отраслевым союзам, палатам и ассоциациям на основе механизмов государственно-частного партнерства;

— изучить проблемы и недостатки в создании логистических центров для сельскохозяйственной продукции в каждой области и создать привлекательные условия для их образования, в том числе в рамках государственно-частного партнерства;

— рассмотреть возможность возрождения «Кыргызпотребсоюза», учрежденного в 1926 году, в заготовительные конторы которого сбывалась сельскохозяйственная продукция населения и членов потребсоюза; разрешить потребительским союзам заниматься экономическим доходоприносящим видом деятельности, в том числе экспортом и импортом сельскохозяйственной продукции;

— упразднить лицензирование артезианских скважин, используемых для нужд сельского хозяйства;

— принять меры по эффективному использованию неосвоенных и малопродуктивных земель сельскохозяйственного назначения и пастбищ, рассмотреть возможность развития на указанных земельных угодьях агролесоводства, садоводства и виноградарства;

— создать информационно-справочную систему для крестьянских и фермерских хозяйств с целью повышения доступа к оперативной информации в сфере сельского хозяйства посредством мобильного приложения и с размещением необходимых для физических и юридических лиц услуг на Государственном портале электронных услуг;

— внедрить цифровые технологии в сельском хозяйстве с элементами электронной коммерции для обеспечения прослеживаемости и безопасности сельскохозяйственной продукции;

— внедрить принцип «единого окна» в сельском хозяйстве на базе уполномоченного органа по сельскому хозяйству для обеспечения доступа агробизнеса к земельным, водным и пастбищным ресурсам по трансформации сельскохозяйственных земель на производственные цели;

— создать условия для организации и расширения производства рыбы на базе водоемов и акваторий водохранилищ, в том числе для создания инфраструктуры по производству и переработке рыбной продукции на территории, прилегающей к ним;

— принять меры по внедрению технологий глубокой заморозки и сублимационной сушки сельскохозяйственной продукции;

— разработать механизмы государственно-частного партнерства для развития агронауки, государственных сортоиспытательных участков и государственных племенных хозяйств, создать на их базе агротехнические парки;

— принять меры по преодолению мелкотоварного производства путем развития кооперации в сельском хозяйстве;

— улучшить доступ сельскохозяйственных кооперативных объединений к местным и национальным сельскохозяйственным рынкам, а также торговым сетям страны;

— внедрить технологии, направленные на улучшение учета воды в ирригационной сети, а также новые методы управления водными ресурсами и снижения рисков возникновения коррупции в данной сфере, повысить прозрачность использования поливной воды;

— усилить работу в области внедрения национальных экологических, органических стандартов и норм в области производства сельскохозяйственной продукции и пищевой безопасности;

— улучшить механизм реагирования органов исполнительной власти в условиях кризиса на продовольственном рынке по обеспечению населения жизненно важными продуктами питания;

— обеспечить гармонизацию национальных и международных требований по безопасности продовольствия;

— принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа, включая по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты.

  1. Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики с участием Национального банка Кыргызской Республики и Российско-Кыргызского Фонда развития рассмотреть возможность финансирования сельского хозяйства на основе кластерного подхода, повышения доступности получения фермерами кредитных средств посредством удвоения количества заемщиков в течение трех лет, снижения процентных ставок по полученным кредитам, привлечения и размещения кредитных средств с длительными сроками возврата.
  2. Рекомендовать полномочным представительствам Правительства Кыргызской Республики в областях совместно с местными органами самоуправления консолидировать финансовые ресурсы местных фондов развития для поддержки предприятий агропромышленного комплекса в регионах, в особенности агрокластера.
  3. Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики и Национальному банку Кыргызской Республики широко освещать работу, проводимую по реализации настоящего Указа.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/182852/
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