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Указ о дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления услуг

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению».

Так, в целях принятия дальнейших мер по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению Кыргызской Республики, руководствуясь статьей 65 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

  1. Считать безотлагательными мерами государственных органов и органов местного самоуправления — максимальное упрощение процесса получения первоочередных жизненно важных государственных и муниципальных услуг для граждан и юридических лиц, направленного на сокращение расходов, повышение качества и их доступности.
  2. Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики:

— до 1 июня 2021 года создать стимулирующие механизмы получения физическими и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе предоставляемых через Государственный портал электронных услуг;

— до 1 марта 2021 года:

— упразднить процедуру запрашивания государственными органами и органами местного самоуправления справок и/или документов от граждан и юридических лиц в бумажном виде, заменив их на обмен данными в электронном виде через систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» при получении государственных и муниципальных услуг, определяемых Правительством Кыргызском Республики;

— обеспечить полноценную автоматизацию справки о судимости;

унифицировать финансовую отчетность для субъектов предпринимательства;

— до 1 мая 2021 года с участием Национального банка Кыргызской Республики предпринять практические шаги для внедрения национальных систем моментальных платежей и денежных переводов;

— до 1 мая 2021 года решить вопросы:

внедрения цифровых документов в виде электронной ID-карты, электронных водительских удостоверений, электронных свидетельств о регистрации транспортных средств в рамках упрощения процедуры взаимодействия государства с гражданами и размещения их на Государственном портале электронных услуг;

отмены сборов по перерегистрации транспортных средств и разрешения ввоза электромобилей независимо от расположения рулевого управления;

— с 1 мая 2021 года оформлять и выдавать на бесплатной основе ID-карты гражданам Кыргызской Республики, за исключением случаев утери:

получающим впервые при достижении 16-летнего возраста;

нуждающимся семьям, состоящим на учете в установленном порядке;

инвалидам всех категорий;

пенсионерам;

участникам Великой Отечественной войны и Баткенских событий;

— до 31 декабря 2021 года с целью организации выдачи и продления на постоянной безвозмездной основе электронных подписей для физических и юридических лиц открыть центр, удостоверяющий электронные подписи, в государственном предприятии «Центр электронного взаимодействия «Тундук» при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики;

— принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.

  1. Рекомендовать Верховному суду Кыргызской Республики на Государственном портале электронных услуг размещать информацию относительно исполнительного производства в отношении граждан и юридических лиц.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/182850/
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