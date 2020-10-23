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Чынгыз Айдарбеков назначен советником президента

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Айдарбеков Чынгыз Азаматович назначен советником Президента по стратегическим внешнеполитическим и инвестиционным вопросам.

Данное решение принято с учетом большого профессионального опыта Чынгыза Айдарбекова на государственной и дипломатической службе и результатов достигнутых на предыдущих должностях.

Привлечение молодых профессиональных кадров на государственную службу на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений государственной политики.

Омоложение кадрового состава позволит внедрить новые подходы в систему государственного управления, создать основу для проведения системных преобразований в различных сферах.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/170427/
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