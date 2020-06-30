Внесено изменение в​ конституционный закон о выборах президента КР и депутатов Ж

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал конституционный Закон КР «О внесении изменения в конституционный Закон Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».
Конституционный Закон принят Жогорку Кенешем КР 18 июня 2020 года, в целях снижения избирательного порога для прохождения политических партий в Жогорку Кенеш КР с 9 процентов до 7 процентов.
В указанных целях в части 2 и 3 статьи 64 конституционного Закона КР «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» внесено соответствующее изменение.
Конституционный Закон вступает в силу со дня официального опубликования.