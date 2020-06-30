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Внесено изменение в​ конституционный закон о выборах президента КР и депутатов Ж

Президент Кыргызской Республики​ Сооронбай Жээнбеков подписал конституционный Закон КР​ «О​ внесении изменения в​ конституционный Закон Кыргызской Республики «О​ выборах Президента Кыргызской Республики и​ депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».

Конституционный Закон принят Жогорку Кенешем КР​ 18​ июня 2020 года, в​ целях снижения избирательного порога для прохождения политических партий в​ Жогорку Кенеш КР​ с​ 9 процентов до​ 7 процентов.

В​ указанных целях в​ части 2 и​ 3 статьи 64 конституционного Закона КР​ «О​ выборах Президента Кыргызской Республики и​ депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» внесено соответствующее изменение.

Конституционный Закон вступает в​ силу со​ дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/157878/
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