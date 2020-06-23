Президент Кыргызской Республики​ Сооронбай Жээнбеков подписал Закон КР​ «О​ ратификации Протокола между Кыргызской Республикой и​ Российской Федерацией о​ внесении изменений и​ дополнений в​ Соглашение между Кыргызской Республикой и​ Российской Федерацией о​ статусе и​ условиях пребывания объединенной российской военной базы на​ территории Кыргызской Республики от​ 20​ сентября 2012 года, подписанного 28​ марта 2019 года в​ городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем КР​ 11​ июня 2020 года.

Протокол подготовлен по​ результатам проведенной в​ 2016 и​ 2017 годах совместно с​ российской стороной топографической съемки земельных участков, арендуемых российской стороной, государственным предприятием «Государственный проектный институт по​ землеустройству «Кыргызгипрозем» при Государственном агентстве по​ земельным ресурсам при Правительстве КР​ в​ связи с​ установленным превышением фактически занимаемых площадей от​ размеров, установленных Соглашением между Кыргызской Республикой и​ Российско й Федерацией о​ статусе и​ условиях пребывания объединенной российской военной базы на​ территории Кыргызской Республики от​ 20​ сентября 2012 года (далее​ — Соглашение).

В​ соответствии с​ Соглашением от​ 2012 года площадь земельных участков, арендуемых российской стороной, составляло 866,2​ га. По​ итогам инвентаризации фактически используемая российской стороной площадь составила 924,52 га, что на​ 58,32 га​ больше, чем указано в​ Соглашении.

После вступления в​ силу Протокола стороны организуют работу по​ возмещению Кыргызской Республике суммы арендной платы за​ фактически используемые Российской Федерацией площади земельных участков, начиная с​ 20​ сентября 2012 года.

В​ рамках протокола планируется реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП) за​ счет средств российской стороны. По​ истечении срока действия Соглашения данные объекты будут возвращены кыргызской стороне. Кроме того, объекты ВПП включены в​ перечень объектов совместного использования.

В​ целях развития сотрудничества в​ области применения беспилотных летательных аппаратов (далее​ — БПЛА) на​ территории Кыргызской Республики в​ интересах обеспечения безопасности государств сторон, российской стороной планируется разместить на​ российской авиационной базе БПЛА.

При этом, после подписания и​ вступления в​ силу Протокола сторонами будет подписан межведомственный документ, определяющий порядок применения БПЛА.