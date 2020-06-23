Ратифицирован протокол между Кыргызстаном и Россией о военной базе в Канте

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон КР «О ратификации Протокола между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории Кыргызской Республики от 20 сентября 2012 года, подписанного 28 марта 2019 года в городе Бишкек».
Закон принят Жогорку Кенешем КР 11 июня 2020 года.
Протокол подготовлен по результатам проведенной в 2016 и 2017 годах совместно с российской стороной топографической съемки земельных участков, арендуемых российской стороной, государственным предприятием «Государственный проектный институт по землеустройству «Кыргызгипрозем» при Государственном агентстве по земельным ресурсам при Правительстве КР в связи с установленным превышением фактически занимаемых площадей от размеров, установленных Соглашением между Кыргызской Республикой и Российско й Федерацией о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории Кыргызской Республики от 20 сентября 2012 года (далее — Соглашение).
В соответствии с Соглашением от 2012 года площадь земельных участков, арендуемых российской стороной, составляло 866,2 га. По итогам инвентаризации фактически используемая российской стороной площадь составила 924,52 га, что на 58,32 га больше, чем указано в Соглашении.
После вступления в силу Протокола стороны организуют работу по возмещению Кыргызской Республике суммы арендной платы за фактически используемые Российской Федерацией площади земельных участков, начиная с 20 сентября 2012 года.
В рамках протокола планируется реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП) за счет средств российской стороны. По истечении срока действия Соглашения данные объекты будут возвращены кыргызской стороне. Кроме того, объекты ВПП включены в перечень объектов совместного использования.
В целях развития сотрудничества в области применения беспилотных летательных аппаратов (далее — БПЛА) на территории Кыргызской Республики в интересах обеспечения безопасности государств сторон, российской стороной планируется разместить на российской авиационной базе БПЛА.
При этом, после подписания и вступления в силу Протокола сторонами будет подписан межведомственный документ, определяющий порядок применения БПЛА.