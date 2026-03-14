Под военную базу Погранслужбы в Нарыне трансформируют сельхозземли

Кабинет министров Кыргызстана принял решение о трансформации земельного участка в Нарынской области для строительства военной базы Государственной пограничной службы.

Согласно постановлению, 13,2 гектара орошаемых сельскохозяйственных земель в Добольском айыльном аймаке Нарынского района будут переведены из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения.

Участок находится в государственной собственности и расположен в контурах № 4 и № 129. Его трансформация проводится для строительства военной базы Пограничной службы Кыргызской Республики.

Нарынской районной государственной администрации поручено:

внести изменения в документы учета земель;

обеспечить использование участка строго по целевому назначению;

разработать и утвердить градостроительную документацию в соответствии с требованиями законодательства;

соблюдать экологические, санитарные и строительные нормы.

Кроме того, в случае обнаружения на территории объектов историко-культурного наследия необходимо обеспечить их охрану и привлекать археологов для контроля при проведении земляных работ.

Также предусмотрено соблюдение требований экологической безопасности, авиационных правил и проведение мониторинга возможных природных рисков.

Постановление вступит в силу через десять дней.