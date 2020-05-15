Подписаны указы о награждении многодетных матерей республики

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указы «О награждении многодетных матерей республики орденом «Баатыр эне» и «О награждении многодетных матерей республики медалью «Эне данкы».

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 64 Конституции Кыргызской Республики постановляется наградить орденом «Баатыр эне» 1014 женщин, имеющих и полноценно воспитывающих семерых и более детей, и медалью «Эне данкы» 519 женщин, имеющих и полноценно воспитывающих шестерых детей.

Указы вступают в силу со дня подписания.