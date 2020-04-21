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Ратифицировано Соглашение о финансировании между Кыргызстаном и МАР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О ратификации Соглашения о финансировании между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития (Экстренный проект по COVID-19), подписанного 7 апреля 2020 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 15 апреля 2020 года.

В соответствии с данным Законом, Министерству финансов Кыргызской Республики надлежит в установленном порядке уведомить Международную ассоциацию развития о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного Соглашения.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Справочно:

Согласно Соглашению Всемирный банк, выступающий в качестве одного из партнеров по развитию по оказанию финансовой поддержки реализации Экстренного проекта по COVID-19, предоставляет льготное финансирование на сумму 12,150 млн долларов США, в том числе в виде гранта в размере 6,075 млн долларов США и кредита в размере 6,075 млн долларов США (кредит будет предоставлен на стандартных условиях Международной ассоциации развития на срок 38 лет, с 6-летним льготным пе риодом, с процентной ставкой 0,75% годовых).

Предусмотрены 2 компонента Проекта:

Компонент 1: «Экстренное реагирование на COVID-19» нацелен на сдерживание распространения инфекции в стране и снижение последствий (выявление, подтверждение и учет случаев, прослеживание контактов) на всех этапах эпидемиологической цепи, начиная с пунктов пропуска и до специально отведенных больниц.

Реализация Соглашения позволит усилить потенциал системы общественного здравоохранения и системы оказания медицинской помощи в условиях пандемии COVID-19, с особым фокусом на обеспечение безопасности медицинского персонала и дополнительного их финансового стимулирования, а также на повышение качества оказываемой медицинской помощи пациентам с COVID-19.

Несмотря на то, что Проект отобран для финансирования в рамках программы по COVID-19, он дополняет долгосрочную работу по развитию сектора здравоохранения, так как имеет цели высокого уровня для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения с принципами взаимодействия с заинтересованными сторонами и открытости информации для населения, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций, пандемии.

Компонент 2: «Управление, мониторинг и оценка реализации» предназначен для поддержки отдела реализации проекта при Министерстве чрезвычайных ситуаций КР в целях координации работы с Министерством здравоохранения КР, Фондом обязательного медицинского страхования при Правительстве КР, а также организации процесса управления и закупок.

Исполнительными агентствами Проекта являются Минздрав КР, МЧС КР и ФОМС при Правительстве КР.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/150754/
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