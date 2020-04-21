Ратифицировано Соглашение о Швейцарском гранте между Кыргызстаном и МАР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О ратификации Соглашения о Швейцарском гранте (Дополнительное финансирование для Проекта управления национальными водными ресурсами) между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития, подписанного 5 ноября 2019 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 15 апреля 2020 года.

В соответствии с данным Законом, Министерству финансов Кыргызской Республики надлежит уведомить Международную ассоциацию развития о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного Соглашения.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Справочно:

Целью указанного Соглашения является реализация мероприятий в водном секторе, профинансированных в рамках первоначального проекта, а также:

— укрепление вновь созданных структур по управлению водными ресурсами;

— обеспечение мероприятий по улучшению эксплуатации и обслуживания магистральных каналов межхозяйственных систем и внутрихозяйственных систем.

По условиям Соглашения Правительству Кыргызской Республики предоставляется грант в размере 4,490 млн долларов США.

Следует отметить, что дополнительное финансирование для Проекта управления национальными водными ресурсами осуществляется в рамках Соглашения между Правительством КР и Правительством Швейцарской Конфедерации о техническом и финансовом сотрудничестве и гуманитарной помощи, подписанного 23 октября 2002 года в городе Бишкек и ратифицированного Законом КР от 15 июля 2003 года № 131.