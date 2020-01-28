10:39
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Официально

Внесены изменения в протокол о положениях по применению КР Договора о ЕАЭС

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Протокола о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 года, подписанного 29 мая 2019 года в городе Нур-Султан».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 26 декабря 2019 года.

Согласно данному Закону, Министерству иностранных дел Кыргызской Республики надлежит уведомить Евразийскую экономическую комиссию о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного Протокола.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Справочно:

Согласно указанному Протоколу, вносится изменение в пункт 37 Приложения № 1 к Протоколу об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право ЕАЭС, и актов органов ЕАЭС в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, подписанному 8 мая 2015 года, в части продления до 12 августа 2012 года срока приведения кыргызских пунктов пропуска на таможенно й границе ЕАЭС в соответствие с таможенными требованиями ЕАЭС.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/141756/
просмотров: 58
Версия для печати
Материалы по теме
Ратифицировано Соглашение о гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС
Кыргызские товары не пускают в ЕАЭС из-за проблем с маркировкой и сертификатами
При поставках в ЕАЭС товары должны соответствовать трем техрегламентам
Популярные новости
Внесены изменения в&nbsp;Закон &laquo;О&nbsp;рекламе&raquo; Внесены изменения в Закон «О рекламе»
Ратифицировано грантовое письмо-соглашение Ратифицировано грантовое письмо-соглашение
Бизнес
Инвестиционный климат: в&nbsp;КР подписано первое соглашение о&nbsp;режиме стабилизации Инвестиционный климат: в КР подписано первое соглашение о режиме стабилизации
Что такое комплаенс и&nbsp;как система работает на&nbsp;практике Что такое комплаенс и как система работает на практике
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; получил награду &laquo;За&nbsp;достижения в&nbsp;инновациях и&nbsp;технологиях&raquo; Банк «Бай Тушум» получил награду «За достижения в инновациях и технологиях»
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
28 января, вторник
10:36
О первых итогах работы патрульной милиции рассказал начальник ГУВД Бишкека О первых итогах работы патрульной милиции рассказал нач...
10:27
В Кыргызстане запустят систему идентификации граждан через мобильное приложение
10:08
Лучший футболист Кыргызстана 2019 года будет играть за казахстанский «Кайрат»
10:02
Новый вирус в Китае. Что интересует кыргызстанцев на горячей линии Минздрава
09:59
В Бишкеке в результате ДТП с участием маршрутки пострадали два человека