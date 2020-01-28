Внесены изменения в протокол о положениях по применению КР Договора о ЕАЭС

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Протокола о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 года, подписанного 29 мая 2019 года в городе Нур-Султан».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 26 декабря 2019 года.

Согласно данному Закону, Министерству иностранных дел Кыргызской Республики надлежит уведомить Евразийскую экономическую комиссию о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного Протокола.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Справочно:

Согласно указанному Протоколу, вносится изменение в пункт 37 Приложения № 1 к Протоколу об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право ЕАЭС, и актов органов ЕАЭС в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, подписанному 8 мая 2015 года, в части продления до 12 августа 2012 года срока приведения кыргызских пунктов пропуска на таможенно й границе ЕАЭС в соответствие с таможенными требованиями ЕАЭС.