Ратифицировано Соглашение о гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения о гармонизации законодательства государств-членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка, подписанного 6 ноября 2018 года в городе Москва».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 12 декабря 2019 года.

Согласно данному Закону Министерству иностранных дел Кыргызской Республики надлежит уведомить Евразийскую экономическую комиссию о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного Соглашения.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Справочно:

Данное Соглашение разработано в целях создания в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) общего финансового рынка, обеспечения взаимного признания лицензий на осуществление деятельности в секторах финансовых услуг (банковском, страховом секторах, секторе услуг на рынке ценных бумаг) и недискриминационного доступа на финансовые рынки государств-членов ЕАЭС.

Соглашением определяются направления и порядок гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в банковском, страховом секторах и секторе услуг на рынке ценных бумаг на основе международных принципов и стандартов в сфере финансового рынка.