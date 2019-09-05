Постановление Правительства КР от 30 августа 2019 года № 442

Об утверждении Плана мероприятий по повышению качества жизни пожилых граждан в Кыргызской Республике на 2019-2025 годы

В целях повышения качества жизни пожилых граждан, в соответствии со статьей 4 Закона Кыргызской Республики «О пожилых гражданах в Кыргызской Республике», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

— План мероприятий по повышению качества жизни пожилых граждан в Кыргызской Республике на 2019-2025 годы согласно приложению 1;

— Матрицу индикаторов мониторинга и оценки Плана мероприятий по повышению качества жизни пожилых граждан в Кыргызской Республике на 2019-2025 годы согласно приложению 2;

— Финансовый план реализации Плана мероприятий по повышению качества жизни пожилых граждан в Кыргызской Республике на 2019-2025 годы согласно приложению 3.

2. Государственным органам, являющимся ответственными исполнителями Плана мероприятий по повышению качества жизни пожилых граждан в Кыргызской Республике на 2019-2025 годы (далее — План мероприятий), и органам местного самоуправления (по согласованию):

— принять меры по выполнению Плана мероприятий в установленные сроки;

— по итогам полугодия, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики.

3. Министерству труда и социального развития Кыргызской Республики:

— осуществлять ежегодный мониторинг реализации Плана мероприятий, с привлечением партнеров по развитию и некоммерческих организаций;

— представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Аппарат Правительства Кыргызской Республики по итогам полугодия, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.