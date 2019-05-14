О подготовке отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду

Постановление Правительства КР от 2 мая 2019 года № 210



О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года

В целях обеспечения отраслей экономики и населения электрической, тепловой энергией и топливными ресурсами, своевременной подготовки министерств, государственных комитетов, административных ведомств и регионов республики к прохождению осенне-зимнего периода 2019/2020 года, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года (далее — План мероприятий) согласно приложению 1.

2. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, государственным предприятиям «Кыргызкомур» и «Кыргызтеплоэнерго» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики, аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и по согласованию: органам местного самоуправления, коммунальному предприятию «Бишкектеплоэнерго» мэрии города Бишкек, открытым акционерным обществам (далее — ОАО) «Национальная энергетическая холдинговая компания», «Электрические станции», «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро», «Жалалабатэлектро», «Кыргызнефтегаз», «Бишкектеплосеть», «Чакан ГЭС», обществу с ограниченной ответственностью (далее — ОсОО) «Газпром Кыргызстан» и Ошскому муниципальному предприятию «Теплоснабжение»:

— обеспечить выполнение Плана мероприятий, лимитов потребления электрической энергии и мощности, графиков и заданий согласно приложениям 1-21;

— в срок до 1 августа 2019 года в установленном порядке принять меры по проведению конкурсов на закупку топлива для бюджетных организаций, заключить с ними договоры;

— в срок до 1 июля 2019 года создать рабочие комиссии по проверке готовности отопительных котельных и предприятий топливно-энергетического комплекса к работе в предстоящий осенне-зимний период, с участием представителей Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики (для учреждений, имеющих на балансе отопительные котельные и другие виды энергетического оборудования);

— ежемесячно представлять информацию об исполнении настоящего постановления в Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики по состоянию на 1 число, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, включая информацию о проведении конкурсов на закупку угля, о выполнении плановых заданий по заготовке топлива, создании топливных баз и пунктов реализации угля, с указанием цен на уголь. Ответственность за предоставление информации в Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики и ее достоверность возлагается на руководителей министерств, государственных комитетов, административных ведомств, аппаратов полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местных государственных администраций и предприятий топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики;

— принимать на постоянной основе меры по реализации политики энергосбережения и повышения энергоэффективности для снижения затрат при потреблении топливно-энергетических ресурсов.

3. В соответствии с частью 2 статьи 27 Закона Кыргызской Республики «О государственных закупках» конкурсным комиссиям министерств, государственных комитетов и административных ведомств, государственному предприятию «Кыргызтеплоэнерго» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики, ОАО «Электрические станции» (по согласованию) временно, на период подготовки и прохождения осенне-зимнего периода 2019/2020 года, исключить для ОАО «Кыргызнефтегаз» и государственного предприятия «Кыргызкомур» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики требование о предоставлении информации о задолженности по уплате налогов и страховых взносов в Кыргызской Республике при участии в конкурсах на поставку топочного мазута и угля, добываемого на территории Кыргызской Республики.

4. Государственному агентству антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики в срок до 20 мая 2019 года:

— установить цены на уголь угледобывающим компаниям Кыргызской Республики, осуществляющим поставку угля на предприятия топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики, согласно перечню, представленному государственным предприятием «Кыргызкомур» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики;

— определить цены на перевозку угля автотранспортными средствами по маршрутам: разрез «Кара-Кече» — железнодорожная станция Балыкчы и город Таш-Кумыр — ТЭЦ города Бишкек и рекомендовать их для использования;

— установить для ОАО «Кыргызнефтегаз» цену на топочный мазут марки «М-100» для поставки на ТЭЦ города Ош, теплоснабжающим филиалам государственного предприятия «Кыргызтеплоэнерго» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики и войсковым частям Государственной пограничной службы Кыргызской Республики.

5. Полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и мэриям городов Бишкек и Ош (по согласованию) отслеживать цены на уголь на топливных базах и пунктах реализации, осуществляющих поставку угля для населения. В случае повышения цен на уголь на 20 и более процентов в течение месяца, вносить в Министерство экономики Кыргызской Республики предложения о стабилизации цен в установленном законодательством порядке.

6. Министерству экономики Кыргызской Республики по результатам мониторинга, анализа предложений, внесенных полномочными представителями Правительства Кыргызской Республики в областях, местными государственными администрациями и мэриями городов Бишкек и Ош, вносить предложения в Правительство Кыргызской Республики о введении государственного регулирования цен на уголь в случае роста цен на 20 и более процентов в течение месяца.

7. Министерству финансов Кыргызской Республики обеспечить в 2019 году своевременное поквартальное выделение компенсационных средств для лиц, проживающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах республики, в пределах средств, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2019 год и прогнозе на 2020-2021 годы».

8. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям, мэриям городов Бишкек и Ош (по согласованию):

— обеспечить в полном объеме своевременную оплату за потребленные электрическую и тепловую энергию, природный газ, уголь и топочный мазут;

— оказывать содействие энергетическим компаниям в своевременной вырубке поросли деревьев в охранных зонах воздушных и кабельных линий электропередачи.

9. Государственной пограничной службе Кыргызской Республики и Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики, при необходимости проведения планового или аварийного ремонта линий электропередачи и объектов магистральных газопроводов, проходящих по территории сопредельных государств (Республика Казахстан, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан), оказывать содействие в пропуске через Государственную границу Кыргызской Республики ремонтно-технического персонала, технологического оборудования и приспособлений.

10. Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики, Социальному фонду Кыргызской Республики, Фонду государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики и Государственному агентству по управлению бюджетными кредитами при Министерстве финансов Кыргызской Республики на время подготовки и прохождения осенне-зимнего периода не принимать решений о закрытии расчетных счетов ОАО «Электрические станции», «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро», «Жалалабатэлектро», «Чакан ГЭС», «Бишкектеплосеть», «Кыргызнефтегаз», ОсОО «Газпром Кыргызстан», коммунального предприятия «Бишкектеплоэнерго» мэрии города Бишкек, Ошского муниципального предприятия «Теплоснабжение», государственных предприятий «Кыргызтеплоэнерго» и «Кыргызкомур» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики.

11. Возложить персональную ответственность:

— за выполнение установленных лимитов потребления электрической энергии и мощности — на полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, глав местных государственных администраций, глав айыл окмоту, руководителей ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания», «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро», «Жалалабатэлектро» и «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»;

— за возникновение просрочки платежей за электрическую и тепловую энергию и природный газ — на руководителей бюджетных организаций;

— за качество и своевременность проведения ремонтно- восстановительных работ энергооборудования — на руководителей ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания», «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро», «Жалалабатэлектро», «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», «Электрические станции», «Чакан ГЭС» «Бишкектеплосеть», коммунального предприятия «Бишкектеплоэнерго», Ошского муниципального предприятия «Теплоснабжение» и государственного предприятия «Кыргызтеплоэнерго».

12. Государственному предприятию «Кыргызтеплоэнерго» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики:

— обеспечить выполнение плановых технико-экономических показателей на 2019 год, установленных Государственным агентством по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики;

— обеспечить завершение ремонтных работ котельного оборудования и тепловых сетей до начала отопительного сезона 2019/2020 года;

— в срок до 1 сентября 2019 года закончить строительство новой воздушной линии 10 кВ для снабжения электрической энергией котельной филиала «Бостеринское предприятие теплоснабжения».

13. Рекомендовать ОАО «Бишкектеплосеть», коммунальному предприятию «Бишкектеплоэнерго» мэрии города Бишкек, Ошскому муниципальному предприятию «Теплоснабжение»:

— обеспечить выполнение плановых технико-экономических показателей на 2019 год, установленных Государственным агентством по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики;

— завершить ремонтные работы котельного оборудования и тепловых сетей до начала отопительного сезона 2019/2020 года.

14. Государственному предприятию «Кыргызкомур» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики:

— в срок до 5 мая 2019 года представить в Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики перечень угледобывающих компаний, осуществляющих поставку угля на предприятия топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики, для установления цен на уголь;

— в целях своевременной подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду 2019/2020 года укомплектовать горнотранспортной техникой разрабатываемые участки Кавакского буроугольного бассейна для обеспечения выполнения в полном объеме работ по вскрытию угольных пластов;

— обеспечить соответствие качества угля, поставляемого на ТЭЦ города Бишкек, техническим характеристикам, заданным ОАО «Электрические станции»;

— принять меры по созданию аттестованной лаборатории по анализу качества угля, поставляемого на ТЭЦ города Бишкек с Кавакского буроугольного бассейна.

15. Рекомендовать ОАО «Кыргызнефтегаз» в кратчайший срок представить в Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики расчетные материалы для установления цен на топочный мазут марки «М-100» для поставки на ТЭЦ города Ош, теплоснабжающим филиалам

государственного предприятия «Кыргызтеплоэнерго» и войсковым частям Государственной пограничной службы Кыргызской Республики.

16. Рекомендовать ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания»:

— совместно с ОАО «Электрические станции», «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро» и «Жалалабатэлектро»:

принять меры по обеспечению бесперебойного снабжения электрической энергией потребителей республики;

обеспечить в 2019 году снижение уровня потерь электрической энергии в электрических сетях: ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» — до 5 %, ОАО «Северэлектро» — до 11 %, ОАО «Востокэлектро» — до 12,8 %, ОАО «Ошэлектро» — до 11,4 %, ОАО «Жалалабатэлектро» — до 11,4 % и снижение дебиторской задолженности на 25 %, без учета задолженности бюджетных потребителей и выплаты компенсаций за четвертый квартал 2019 года лицам, проживающим в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах республики;

— совместно с ОАО «Электрические станции», «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро», «Жалалабатэлектро» и «Чакан ГЭС» обеспечить выполнение плановых технико-экономических показателей на 2019 год, установленных Государственным агентством по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики.

17. Рекомендовать ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро», «Жалалабатэлектро», «Бишкектеплосеть» и ОсОО «Газпром Кыргызстан»:

— в установленном порядке принимать соответствующие меры в отношении потребителей, имеющих дебиторскую задолженность за электрическую и тепловую энергию и природный газ, и бюджетных организаций, допускающих перерасход утвержденных лимитов потребления электрической энергии, за исключением объектов здравоохранения, Государственной пограничной службы Кыргызской Республики, учреждений и объектов Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики, соединений, частей и учреждений Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики и Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики;

— совместно с аппаратами полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях не допускать превышения лимитов потребления электрической энергии и мощности, указанных в приложениях 2-11;

— не отключать от электроснабжения технологические объекты Ошского муниципального предприятия «Теплоснабжение», государственного предприятия «Кыргызтеплоэнерго» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики и коммунального предприятия «Бишкектеплоэнерго» мэрии города Бишкек в период ремонта котельного оборудования и прохождения осенне-зимнего периода 2019/2020 года, с соблюдением взаимных гарантийных и иных обязательств.

18. Рекомендовать ОАО «Газпром Кыргызстан»:

— обеспечить бесперебойную поставку природного газа для потребителей Кыргызской Республики в осенне-зимний период 2019/2020 года;

— обеспечить выполнение Инвестиционной программы на 2019 год в рамках Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызской Республики до 2030 года;

— на ежемесячной основе представлять информацию об исполнении Инвестиционной программы на 2019 год в Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики.

19. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления (по согласованию) оказывать содействие ОсОО «Газпром Кыргызстан» в реализации Инвестиционной программы на 2019 год в рамках Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызской Республики до 2030 года.

20. Рекомендовать ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро» и «Жалалабатэлектро» совместно с местными государственными администрациями разработать графики разгрузки электрических сетей для их применения в случаях превышения лимитов потребления электроэнергии и мощности, перегруза основного оборудования, дефицита мощности электроэнергии, и представить ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

21. Признать утратившими силу:

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года» от 22 мая 2018 года № 249;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О ходе подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года» от 8 октября 2018 года № 463.

22. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

23. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики.