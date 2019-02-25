Ратифицировано соглашение о сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой стороны, подписанного 17 мая 2018 года в городе Астана».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 23 января 2019 года.

Целью Соглашения является создание основы для дальнейшего развития экономических отношений между Сторонами путем обеспечения сотрудничества и упрощения взаимодействия в сферах, охватываемых данным Соглашением.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.