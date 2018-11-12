Подписан указ о присуждении госпремий в области науки и техники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «О присуждении государственных премий Кыргызской Республики в области науки и техники 2018 года».

Ниже текст Указа:

«За достижения в области науки и техники, а также принимая во внимание решение Комитета по государственным премиям Кыргызской Республики в области науки и техники, постановляю:

Присудить государственные премии Кыргызской Республики в области науки и техники и присвоить звание «Лауреат Государственной премии Кыргызской Республики в области науки и техники»:

1) за работу «Современные высокотехнологичные методы в офтальмологии: теоретические разработки и практический опыт микрохирургии глаза кыргызских ученых»:

Джумагулову Олжобаю Джумакадыровичу — заведующему кафедрой офтальмологии, Кыргызской медицинской академии им. И. К. Ахунбаева, доктору медицинских наук;

Ботбаеву Алмазбеку Аскеровичу — врачу-ординатору медицинского центра микрохирургии глаза «Дордой офтальмик-сервис», кандидату медицинских наук;

Дикамбаевой Марте Казыевне — врачу-ординатору медицинского центра микрохирургии глаза «Дордой офтальмик-сервис», кандидату медицинских наук;

Усенко Валентине Александровне — врачу-ординатору медицинского центра микрохирургии глаза «Дордой офтальмик-сервис», кандидату медицинских наук;

Эшмамбетову Асизбеку — врачу-ординатору медицинского центра микрохирургии глаза «Дордой офтальмик-сервис», кандидату медицинских наук;

2) премию имени Касыма Тыныстанова за работу «Скелеттин узун сөөк сыныктарын заманбап дарылоо»:

Джумабекову Сабырбеку Артисбековичу — академику Национальной академии наук Кыргызской Республики, директору Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии, доктору медицинских наук;

Анаркулову Бектуру Суйоркуловичу — заведующему отделением травматологии № 1 Бишкекского научно- исследовательского центра травматологии и ортопедии, доктору медицинских наук;

3) за работу «Актуальные проблемы общественно-политического и социального развития суверенного Кыргызстана»:

Абдырахманову Толобеку Абыловичу — ректору Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева, доктору исторических наук;

Артыкбаеву Мэлсу Табалдыевичу — члену-корреспонденту Национальной академии наук Кыргызской Республики, профессору кафедры философии, теории и истории культуры Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, доктору политических наук, доктору философских наук;

Курбановой Назире Умаровне — декану факультета истории и социально-правового образования им. Э. Ж. Маанаева Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева, доктору исторических наук;

Маанаеву Эгенберды Джумагуловичу — профессору кафедры истории Кыргызстана и этнологии Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева, доктору исторических наук.

Указ вступает в силу со дня подписания.