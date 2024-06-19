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Общество

Учитель русского языка из Кыргызстана получила премию «Содружество дебютов»

Международное жюри назвало имена победителей международной молодежной премии «Содружество дебютов» за 2023 год. Об этом сообщили в Межгосударственном фонде гуманитарного сотрудничества стран СНГ.

Премия была посвящена Году русского языка как языка межнационального общения.

Лауреатом премии от Кыргызстана стала Наргиза Эркинбек — учитель русского языка и литературы, преподаватель кафедры официального языка Бишкекского государственного университета, кандидат филологических наук.

Победителями также стали актриса Мария Дубовицкая (Азербайджан), оперная певица Дарья Горожанко (Беларусь), режиссер Фархат Молдагали (Казахстан), кандидат педагогических наук Антонина Лапошина (Россия), отличник образования и науки Фарзона Курбанова (Таджикистан) и доктор педагогических наук Азизхон Рахмонов (Узбекистан).

Международная премия «Содружество дебютов» учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества стран СНГ в 2008-м. Ежегодно присуждается молодым специалистам (до 35 лет) в той гуманитарной области, которую определяют учредители. За годы существования премии ее получали поэты, врачи, педагоги, ученые, специалисты по охране памятников истории и культуры, популяризаторы книги и чтения.

Церемония вручения премии состоится 17-19 сентября в Уфе (Башкортостан, Россия) на Форуме творческой и научной интеллигенции государств СНГ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/297038/
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