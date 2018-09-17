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Общество

Наркотики, липовые документы. За какие еще преступления сидят в РФ кыргызстанцы

В России отбывают наказание 1 тысяча 453 гражданина Кыргызстана. Об этом журналистам рассказали в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел КР.

По его данным, в основном кыргызстанцы попадают в места лишения свободы за торговлю наркотиками, подделку документов и экономические преступления. 

Заместитель директора департамента Алмаз Букалаев отметил, что увеличился поток граждан КР, выезжающих в Турцию и ОАЭ в поисках работы.

В год в Департамент консульской службы МИД КР обращаются до 50 тысяч кыргызстанцев. 

В ведомстве также подчеркнули, что консульские услуги оказываются и при оформлении груза-200.  
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