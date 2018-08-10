Генштаб: Факты избиения солдат-срочников и использования их труда подтвердились

Служебное расследование подтвердило факты избиения солдат-срочников и использования их труда в близлежащем населенном пункте. Об этом на пресс-конференции заявил начальник Управления правового обеспечения и противодействия коррупции Генерального штаба Темирбек Козуев.

По его словам, факты стрельбы под ноги, о которой говорят пострадавшие солдаты и их родственники, не подтвердились.

«Возбуждено уголовное дело по фактам превышения должностных полномочий и незаконного хранения оружия. Каждого виновного накажем. В настоящее время командир войсковой части отстранен от должности», — сказал Темирбек Козуев.

Солдаты срочной службы войсковой части 73809, расположенной в селе Кой-Таш, пожаловались правозащитникам на издевательства командиров. Они рассказали, что командиры вывозили их в близлежащий поселок и заставляли чистить навоз, ремонтировать чужую машину и копать арыки.