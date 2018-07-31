Будет ли в Бишкеке улица 7 Апреля. Суд изучает документы

Сегодня состоялось очередное заседание по иску общественного фонда «Наше право» на отмену постановления Бишкекского городского кенеша о переименовании улицы Шабдана Баатыра в 7 Апреля, а проспекта Чуй — в Шабдана Баатыра.

Как рассказала активист Светлана Антропова, судья запросил полный пакет документов. «Представители мэрии Бишкека уверяют, что постановление правительства носит рекомендательный характер, поэтому процедура переименования не нарушена. Но мы докажем обратное», — уверена она.

Рассмотрение дела продолжится 12 сентября.

В марте депутаты БГК продлили мораторий на переименование улиц на пять лет — до 2023-го. Новые названия можно давать только безымянным объектам. Вместе с тем они поддержали переименование проспекта Чуй. Улицу Шабдана Баатыра (от проспекта Чуй до южной границы Бишкека) назвали 7 Апреля, а часть проспекта Чуй (от улицы Ауэзова до Курманджан Датки) проспектом Шабдана Баатыра.