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Общество

МИД Кыргызстана: электронные визы получили 5,6 тысячи иностранцев

В летний период количество обращений за получением электронной визы увеличивается, сообщает МИД Кыргызстана. В июле их получили 5 тысяч 672 иностранца.

По его данным, электронная виза значительно упростила приезд в страну иностранных туристов и бизнесменов, позволила сократить временные и материальные затраты при оформлении виз. За время работы системы выдано более 20 тысяч электронных виз различных категорий.

Если в январе 2018 года получено 1,3 тысячи виз, то в июне уже 4 тысячи 149.

«С ростом обращений за получением электронных виз возникают недовольства, связанные со сроками рассмотрения заявок или отказами в выдаче. МИД обращает внимание, что визы выдают в течение трех рабочих дней при получении всех нужных документов. Рассмотрение заявок, поданных в нерабочее время, в выходные или праздничные дни, начинается с 9 утра следующего рабочего дня», — сообщили в МИД.

При этом во внешнеполитическом ведомстве признают, что бывают и случаи нарушения сроков рассмотрения заявок. Это связано с тем, что много заявок поступает с ошибками (неправильно указаны Ф.И.О., дата рождения, номер паспорта, срок действия паспорта, номера телефонов и адреса), прикрепляются некачественные фотографии или изображения паспорта. Кроме того, осложняет работу то, что соискатели виз представляют неполный пакет требуемых документов, а приглашающие организации — документы с истекшим сроком действия.

«Некоторые заявки в связи с вопросами безопасности изучаются более длительное время. Операторы системы «Электронная виза» вынуждены исправлять ошибки заявителей, соответственно, на эти заявки тратится больше времени для обработки, что негативно влияет на оперативность и своевременность выдачи виз», — заключили в МИД.

Ведомство просит быть более внимательными при заполнения заявок, а также не покупать билеты в Кыргызстан до получения уведомления об одобрении электронной визы.

Дополнительную информацию можно найти на сайте «Электронной визы», а также отправить электронное сообщение по адресу evisa.kg@gmail.com.
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