Жители Ала-Буки выступили против разработки месторождения Иштамберди

Жители Ала-Букинского района Джалал-Абадской области накануне вышли на митинг против разработки месторождения Иштамберди. Об этом журналистам сообщил глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Улан Рыскулов.

На митинг вышли около 300 жителей. Они считают, что китайская компания «Фулд Голд Майнинг» работает на руднике незаконно, и требуют проверить нанесенный экологии вред, выплатить местным жителям компенсацию, ввести запрет на использование вредных веществ и перенести хвостохранилище в другое место.

С участниками акции протеста встретился полномочный представитель правительства в Джалал-Абадской области Кыянбек Сатыбалдиев.

«Я и специалисты ГКПЭН сегодня выезжаем в Джалал-Абадскую область для встречи с жителями Ала-Букинского района, выступающими против разработки Иштамберди», — сообщил Уланбек Рыскулов.